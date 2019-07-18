Дарья Повереннова расстроена несправедливой критикой, которая зачастую обрушивается на представителей актерского цеха. Актриса с горечью пишет, что в России ее коллегам приходится намного труднее, чем в других странах.

Дарья Повереннова расстроена несправедливой критикой,которая зачастую обрушивается на представителей актерского цеха. Актриса сгоречью пишет, что в России ее коллегам приходится намного труднее, чем вдругих странах.Многим российским актерам – в том числе и Дарье Поверенновой– часто пишут, что они ничего не делают, а только отдыхают. Но на самом делеэто вовсе не так. Часто артист становится невостребованным и ломает голову, какему прокормить семью. В такой ситуации трудно не впасть в депрессию и сохранитьлицо."Мы не получаем процентов с показа, как в Америке, кпримеру. Поэтому, ты работаешь – ты зарабатываешь, съемок нет, спектаклей нет!И я уважаю своих коллег, которые в непростые профессиональные периоды находят всебе силы продолжать жить, двигаться вперед, осваивать что-то новое,путешествовать, учиться, а не сидеть в четырех стенах или жаловаться на судьбу!",– написала Дарья Повереннова в Instagram.В профессии актера, продолжает , многоевообще не связано с талантом. Здесь все решает, понравился или не понравилсяконкретный человек режиссеру и съемочной группе. Актриса просит всех своихподписчиков поддерживать артистов, а не набрасываться на них с критикой.В России большая проблема – нет актерского профсоюза,который бы защищал права артистов. уверена, что такая организациядала бы возможность тем, кого не зовут сниматься в картинах, не беспокоиться о завтрашнем дне.