Дарья Повереннова расстроена несправедливой критикой,
которая зачастую обрушивается на представителей актерского цеха. Актриса с
горечью пишет, что в России ее коллегам приходится намного труднее, чем в
других странах.
Дарья Повереннова расстроена несправедливой критикой,
которая зачастую обрушивается на представителей актерского цеха. Актриса с
горечью пишет, что в России ее коллегам приходится намного труднее, чем в
других странах.
Многим российским актерам – в том числе и Дарье Поверенновой
– часто пишут, что они ничего не делают, а только отдыхают. Но на самом деле
это вовсе не так. Часто артист становится невостребованным и ломает голову, как
ему прокормить семью. В такой ситуации трудно не впасть в депрессию и сохранить
лицо.
"Мы не получаем процентов с показа, как в Америке, к
примеру. Поэтому, ты работаешь – ты зарабатываешь, съемок нет, спектаклей нет!
И я уважаю своих коллег, которые в непростые профессиональные периоды находят в
себе силы продолжать жить, двигаться вперед, осваивать что-то новое,
путешествовать, учиться, а не сидеть в четырех стенах или жаловаться на судьбу!",
– написала Дарья Повереннова в Instagram.
В профессии актера, продолжает , многое
вообще не связано с талантом. Здесь все решает, понравился или не понравился
конкретный человек режиссеру и съемочной группе. Актриса просит всех своих
подписчиков поддерживать артистов, а не набрасываться на них с критикой.
В России большая проблема – нет актерского профсоюза,
который бы защищал права артистов. уверена, что такая организация
дала бы возможность тем, кого не зовут сниматься в картинах, не беспокоиться о завтрашнем дне.