Правоохранители задержали 27-летнего и 37-летнего жителей Владимира. Мужчин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Правоохранители задержали 27-летнего и 37-летнего жителей Владимира. Мужчин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила УМВД России по региону.При обыске у первого фигуранта нашли свёртки с 20 разовыми дозами запрещённого зелья, которые он собирался разместить в тайниках-закладках. У второго гражданина обнаружили 50 доз наркотика.«Задержанные не связаны между собой, однако они оба работали в интересах теневого Интернет-магазина», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении владимирцев возбуждены уголовные дела. Сами мужчины находятся под стражей.