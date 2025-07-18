Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства второго моста через Клязьму во Владимире. Губернатор Александр Авдеев на встрече доложил главе РФ, что существующий мост

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства второго моста через Клязьму во Владимире. Губернатор Александр Авдеев на встрече доложил главе РФ, что существующий мост перегружен и находится в предаварийном состоянии. – К сожалению, самое сложное, что у нас на правом берегу областная больница, и, если мост встает, – 40 километров объезда, а людям добираться, допустим,