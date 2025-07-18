В Гусь-Хрустальном районе с 21 по 26 июля 2025 года пройдёт Летний межрегиональный детско-юношеский патриотический слёт «Мещерские зори-2025».

В Гусь-Хрустальном районе с 21 по 26 июля 2025 года пройдёт Летний межрегиональный детско-юношеский патриотический слёт «Мещерские зори-2025». Об этом сообщила правительства Владимирской области.Подобное мероприятие проводится не первый год. За последние 5 лет участие в нём приняли свыше 650 ребят из 8 субъектов РФ. На сей раз слёт соберёт подростков в возрасте от 11 до 15 лет из Владимирской, Калужской, Московской и Псковской областей.Отмечается, что «Мещерские зори-2025» будут посвящены Году защитника Отечества. Ребят ожидают практические занятия по НВП, встречи с интересными людьми, мастер-классы, а также различные спортивные турниры и состязания. Кроме того, в рамках патриотического слёта состоятся показы спектаклей и художественных фильмов.