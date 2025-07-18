В отношении 59-летнего и 62-летнего жителей Александровского района возбуждено уголовное дело.

В отношении 59-летнего и 62-летнего жителей Александровского района возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщилаУМВД России по региону.Правоохранители установили, что фигуранты привлекли для работы на местном предприятии 9 граждан Кубы, хотя у иностранцев отсутствовали разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности.«Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.На иностранцев составили административные протоколы, а их самих поместили в ЦВСИГ УМВД России по Владимирской области для последующего выдворения.