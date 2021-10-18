Синоптики прогнозируют заморозки уже на ближайшую среду.

Начиная с 20 октября в Владимирской области ожидаются первые ночные заморозки. Они будут сопровождаться дождливой погодой. В среду столбик термометра упадёт до -2 градусов. Днём ожидается до +4.При этом уже в четверг температура воздуха поднимется до 12 градусов Цельсия. В пятницу - до +14. Однако к концу недели вновь похододает, а уже во вторник, 26 октября, синоптики прогнозируют первый снег.По данным метеорологов, скорость порывов юго-западного ветра в конце текущей недели местами будет составлять 10-17 метров в секунду.Атмосферное давление составит 735-740 миллиметров ртутного столба.