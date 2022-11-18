Специальные снегогенераторы смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, то есть в искусственный снег.

Специальные снегогенераторы смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, то есть в искусственный снег.Спортивная сфера развивается в Москве семимильными шагами. Власти российской столицы активно поддерживают стремление горожан вести здоровый образ жизни, поэтому в каждом районе сегодня строятся тренажерные площадки, футбольные поля и даже физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. Параллельно в многомиллионном мегаполисе вводятся в эксплуатацию крупные спортивные центры и целые кластеры.К примеру, на Воробьевых горах готовятся к запуску зимнего спортивного кластера. С ночи минувшего четверга, 17 ноября, там стартовали работы по оснежению склонов. Кстати, погода оказалась соответствующей для использования специализированной техники.Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной канатной дороги. Специалисты рассчитали, что для реализации проекта необходимо использовать более 70 тысяч кубометров снега."В ночь на 17 ноября 2022 на склонах спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" начались работы по оснежению. Комплекс готовится к запуску кластера по зимним видам спорта",– уточнили в пресс-службе Московской канатной дороги. Кроме того, там подчеркнули, что в городе установилась необходимая для работ погода. Так, благодаря низким температурам, ночью были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, то есть в искусственный снег.Напомним, ранее "" сообщили, что в Москве за текущий год построили 18 спортивных объектов, причем, половину из них открыли при поддержке инвесторов. Всего же в столице с 2011 по 2022 год при за счет частных средств было возведено 90 объектов спортивной инфраструктуры, которые суммарно заняли площадь порядка 1,2 миллионов квадратных метров.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, все 18 сооружений уже введены в эксплуатацию. Среди них есть как арены международного масштаба, например центры самбо и бокса в Лужниках, так и объекта городского или районного значения, открывшиеся в непосредственной близости от жилых кварталов.