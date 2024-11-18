Во Владимире поздравили со столетним днем рождения Ивана Неретина. Юбиляр не родился во Владимире, однако много лет трудился в городе на «Объединение техники» в должности ведущего
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2024-zhitel-vladimira-sluzhivshij-v-irane-v-gody-vov-otmetil-100-letie.html" target="_blank">Житель Владимира, служивший в Иране в годы ВОВ, отметил 100-летие</a> - Во Владимире поздравили со столетним днем рождения Ивана Неретина. Юбиляр не родился во Владимире, однако много лет трудился в городе на «Объединение техники» в должности ведущего
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2024-zhitel-vladimira-sluzhivshij-v-irane-v-gody-vov-otmetil-100-letie.html]Житель Владимира, служивший в Иране в годы ВОВ, отметил 100-летие[/url] - Во Владимире поздравили со столетним днем рождения Ивана Неретина. Юбиляр не родился во Владимире, однако много лет трудился в городе на «Объединение техники» в должности ведущего