Во Владимире поздравили со столетним днем рождения Ивана Неретина. Юбиляр не родился во Владимире, однако много лет трудился в городе на «Объединение техники» в должности ведущего

Во Владимире поздравили со столетним днем рождения Ивана Неретина. Юбиляр не родился во Владимире, однако много лет трудился в городе на «Объединение техники» в должности ведущего инженера-технолога. В пресс-службе мэрии рассказали немного о жизни Ивана Михайловича. Его судьба может удивить многих. Иван Неретин родился в селе Заворонежское Тамбовской области в 1924 году. Отучившись 7 классов,