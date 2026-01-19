Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщила о передаче уголовного дела владимирских застройщиков Игоря, Романа Друговых и Василия Позднякова во

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщила о передаче уголовного дела владимирских застройщиков Игоря, Романа Друговых и Василия Позднякова во Фрунзенский районный суд, хотя его должен был рассматривать Октябрьский райсуд Владимира. Владимирским областным судом была изменена подсудность, потому что одним из потерпевших по делу Друговых оказался судья Октябрьского районного суда. В соответствии со ст.32