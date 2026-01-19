Летитят в боинге 747 два новых руских, ну делать нечего, один подзывает стюардесу и говорит;
(Н.Р)- Мы с Вованом хотим чтобы этот самолёт, чисто мёртвую петлю сделал.
(С)- Ну, вы понимаете, что это невозможно, у нас 250 пассажиров на борту.
(Н.Р)- Мы с Вованом всем башляем по 1000 баксов и тебе 1000 баксов, и водиле 10000 баксов.
Стюардеса подошла к лётчику, еле уговорила его, самолёт набирает скорость, делает мёртвую петлю, все довольны...
Вдруг, открывается дверь туалета. Оттуда выходит наркоман и говорит;
-Во, клёвая ширка, аж себе за шиворот наср*л!!!
еще анекдот!