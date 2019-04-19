Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге
в ЖЖ раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что она
его простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.
Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге
в "ЖЖ" раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что она
его простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.
Миро напомнила, что
актер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Я все
думала, кто же теперь даст Маратику после развода? Неужели найдется новая дура,
которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.
Она
выразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратно
на испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и жена
заключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержать
семью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что он
больше не пьет.
"Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считает
Лена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути ему
примером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "У
Лизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла к
комфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", -
заявила она.
По словам Миро, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружеские
обязанности с обидевшим ее . "Битая Лиза,
вместо того, чтобы пойти поработать, за содержание будет давать Марату, который
ее лупил. И не только лупил, но, несмотря на обещания", – констатировала Лена
Миро.