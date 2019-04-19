Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в ЖЖ раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что она его простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблогев "ЖЖ" раскритиковала экс-супругу артиста Елизавету Шевыркову за то, что онаего простила. Она уверена, что Марат Башаров вновь поднимет руку на женщину.Миро напомнила, чтоактер бил не только Шевыркову, но и предыдущую жену. "Я вседумала, кто же теперь даст Маратику после развода? Неужели найдется новая дура,которая подставит живот под его кулак?", – резко высказалась блогер.Онавыразила негодование по поводу того, зачем Елизавета простила и приняла обратнона испытательный срок. Ранее стало известно, что бывшие муж и женазаключили соглашение по типу брачного контракта. Артист обязался содержатьсемью, а Елизавета дала ему шанс: разрешила с ними жить с условием, что онбольше не пьет."Что хуже всего, у Лизы есть сын", – считаетЛена Миро. Ведь мальчик видит поведение отца, который является по сути емупримером. Объяснение тому, почему так произошло, у блогера есть. "УЛизы нет кандидатуры, достойной заменить Марата. Она тоже ведь привыкла ккомфорту. На сегодня Марат, при условии, что он не пьет, ее устраивает", -заявила она.По словам Миро, Елизавете Шевырковой придется вновь выполнять супружескиеобязанности с обидевшим ее . "Битая Лиза,вместо того, чтобы пойти поработать, за содержание будет давать Марату, которыйее лупил. И не только лупил, но, несмотря на обещания", – констатировала ЛенаМиро.