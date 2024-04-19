Автотрассу М-12 «Восток», проходящую через Владимирскую область, готовят к туристическому...

Автотрассу М-12 «Восток», проходящую через Владимирскую область, готовят к туристическому сезонуГоскомпания «Автодор», представители топливных операторов и регионов объединили усилия для подготовки трассы М-12 «Восток» к майским праздникам и туристическому сезону. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Как сообщают представители компании «Автодор», чтобы избежать затруднений на М-12 в предстоящие дни пиковой нагрузки – праздничные майские выходные и летний сезон – проработан детальный план по оптимизации работы многофункциональных зон (МФЗ).На всём протяжении трассы от Москвы до Казани сейчас действуют 18 объектов комплексного обслуживания. Две многофункциональные зоны открыты и во Владимирской области – недалеко от Лакинска. О расположении многофункциональных зон, автозаправок и придорожном сервисе на трассе М-12 можно узнать по ссылкеЗаблаговременно на всех объектах будет проверено рабочее состояние колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов. На время пиковых нагрузок планируется удвоить штат персонала МФЗ. Избежать очередей помогут простые рекомендации: сначала заправиться, а после отогнать машину и уже спокойно пойти отдохнуть, перекусить, отвести детей на детскую площадку или размяться на уличных тренажёрах.Напомним, строительство М-12 от Москвы до Казани выполнено в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». До конца этого года трасса будет продлена до Екатеринбурга.Фото: приложение "Яндекс. Карты", Fusion Brain, платформа для генерации изображений