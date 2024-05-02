Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города.

Приуроченная ко Дню Победы акция «Красная гвоздика» проходит во Владимире. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города.«Красная гвоздика – символ нашей общей помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий», – напоминают в мэрииАкция заключается в том, что «Волонтёры Победы» раздают значки с соответствующей символикой на улицах регионального центра. Также его можно купить на популярных маркет-плейсах.Вырученные деньги пойдут на медикаменты, протезы или инвалидные коляски ветеранам России. В администрации призывают также внести свой вклад в поддержку ветеранов.«Красная гвоздика» продлится до 22 июня.