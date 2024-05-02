Пошел мириться, прихватив бутылку спиртного, а в итоге погиб. Ссора двух друзей закончилась поножовщиной. В Вязниках будут судить 28-летнего жителя посёлка Центральный за убийство приятеля.

Пошел мириться, прихватив бутылку спиртного, а в итоге погиб. Ссора двух друзей закончилась поножовщиной. В Вязниках будут судить 28-летнего жителя посёлка Центральный за убийство приятеля. Как рассказали в прокуратуре, обвиняемый и потерпевший дружили больше 10 лет. 3 января этого года молодые люди поссорились и перестали общаться. 21 января потерпевший решил помириться с приятелем, захватил с