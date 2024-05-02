Трагедия в Гусь-Хрустальном районе: отец и сын погибли в результате пожара. Как сообщает...

Трагедия в Гусь-Хрустальном районе: отец и сын погибли в результате пожара.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, 30 апреля (в 21:35) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, село Заколпье, улица Молодёжная, здание № 2.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Увы, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. На момент прибытия сотрудников МЧС он охватил дом практически полностью.Существовала угроза перехода огня на соседний деревянный жилой дом.«… Сотрудники МЧС не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 111 кв.м. К сожалению, на пожаре были обнаружены погибшие – отец и сын, мужчины 1968 и 1991 годов рождения. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети холодильника...» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения останков на месте пожара.Важно: с начала года по причине аварийного режима работа электросети в области произошло 244 пожара.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области, пресс-служба СУ СК России по Владимирской области