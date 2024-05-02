Об этом сообщили представители региональной службы ГО, ПБ и ЧС.

В Собинском районе авария унесла две жизни. Об этом сообщили представители региональной службы ГО, ПБ и ЧС.Так, ДТП произошло на автодороге 17Н-10, которая связывает Собинку и Радужный. Легковой автомобиль срезался в лося, в связи с чем погиб водитель Лады и сам сохатый. В машину, которую отбросило на встречную полосу, врезалась иномарка.Спасатели доставали тело из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Лада могла легко вспыхнуть.