Во Владимире будет благоустроен бульвар художника Иванова. В областном центре завершилось голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля в

Во Владимире будет благоустроен бульвар художника Иванова. В областном центре завершилось голосование по выбору объектов для благоустройства в 2025 году. Оно проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в голосовании, как сообщает горадминистрация, приняли участие более 59 500 человек. Лидер -проект сквера в районе бульвара художника Иванова