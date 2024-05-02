Это звание в 2024 году принадлежит Нижнему Новгороду, а в следующем – Грозному. Какой город станет культурной столицей России в 2026 году – предлагается выбрать народу путем голосования.

Это звание в 2024 году принадлежит Нижнему Новгороду, а в следующем – Грозному. Какой город станет культурной столицей России в 2026 году – предлагается выбрать народу путем голосования. Среди 26 кандидатов и наш славный Владимир. Отдать за него свой голос можно на платформе Госуслуг. Как объяснили в мэрии, для этого нужно зайти на Платформу обратной