Какие аномалии принесет во Владимирскую область надвигающийся скандинавский антициклон? На погоду...

Какие аномалии принесет во Владимирскую область надвигающийся скандинавский антициклон?На погоду во Владимирской области (и ЦФО) окажет влияние надвигающийся с севера гребень скандинавского антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он принесёт с собой обширные поля облаков, но до заметных осадков дело не дойдёт. Правда, как предупреждают синоптики, приток солнечного тепла окажется ограничен.По информации Гидрометцентра России, в ближайшей пятидневке значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4-5°.Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха.В воскресенье с прохождением циклона с севера прогнозируются дожди.Завтра же (3 мая) во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется днём лишь до +8°C тепла, без осадков. Ночью ожидается и вовсе -1...+1°C.Атмосферное давление опустится до 745 мм ртутного столба. Прогнозируемый ветер — северо-западный, 4 метра в секунду.Народный прогноз погоды на 3 мая:- Ясный день указывает на благоприятную весну, приход тепла в ближайшее время;- Пасмурная погода сулит обилие сорняков в огородах, ливни и дожди;- Дождь предвещает непогоду в ближайшие недели, резкое похолодание и заморозки.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений