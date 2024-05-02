Владимирцев приглашают на цветочные экскурсии в Усадьбу Храповицкого. Начиная с 4 мая ВСМЗ...

Владимирцев приглашают на "цветочные" экскурсии в Усадьбу Храповицкого.Начиная с 4 мая ВСМЗ планирует начать серию "цветочных" экскурсий по парку усадьбы Храповицкого в Муромцево.Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса:«В самых разных его уголках - у главного дома, на каскадах, у прудов – яркий фон сейчас создаёт цветущая ветреница лютичная. Любопытно, что это растение зацветает в возрасте 10 лет. А корневище его живёт 40-50 лет! Если вы хотите присоединиться к интересному путешествию в настоящие и прошлое усадьбы и поохотиться за редкими соцветиями, то для вас - экскурсия «О чем молчит столетний парк»...»Ближайшие экскурсии:4 мая в 15:005 мая в 11:00с 9 по 12 мая в 15:0018 мая в 15:0019 мая 11:00с 3 июня каждую субботу в 15:00 и воскресенье в 11:00.Уточняется, что можно записаться индивидуально или организованной группой.Фото: https://t.me/vladmuseum33