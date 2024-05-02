Владимирцев приглашают на цветочные экскурсии в Усадьбу Храповицкого.
Начиная с 4 мая ВСМЗ...
Владимирцев приглашают на "цветочные" экскурсии в Усадьбу Храповицкого.
Начиная с 4 мая ВСМЗ планирует начать серию "цветочных" экскурсий по парку усадьбы Храповицкого в Муромцево.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса:
«В самых разных его уголках - у главного дома, на каскадах, у прудов – яркий фон сейчас создаёт цветущая ветреница лютичная. Любопытно, что это растение зацветает в возрасте 10 лет. А корневище его живёт 40-50 лет! Если вы хотите присоединиться к интересному путешествию в настоящие и прошлое усадьбы и поохотиться за редкими соцветиями, то для вас - экскурсия «О чем молчит столетний парк»...»
Ближайшие экскурсии:
4 мая в 15:00
5 мая в 11:00
с 9 по 12 мая в 15:00
18 мая в 15:00
19 мая 11:00
с 3 июня каждую субботу в 15:00 и воскресенье в 11:00.
Уточняется, что можно записаться индивидуально или организованной группой.
Фото: https://t.me/vladmuseum33