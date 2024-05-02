В мае 2024 года сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Киров.

В мае 2024 года сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршрутам "Нижний Новгород – Москва" и "Нижний Новгород – Киров".Из Москвы десятивагонный состав отправится 8 и 11 мая в 20.50. Он прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01.13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 9 и 12 мая в 04.51 и прибудет в российскую столицу в 09.19.Сдвоенный состав отправится из Нижнего Новгорода 8 и 11 мая в 18.00. Время прибытия в Киров - 23.00. Из города на Вятке поезд отправится 9 и 12 мая в 06.23. В Нижнем Новгороде он окажется в 11.19.В пресс-службе ГЖД сообщают, что оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через специальное мобильное приложение.