3 и 6 мая будет ограничено движение всех видов транспорта во Владимире. Об этом информирует...

3 и 6 мая будет ограничено движение всех видов транспорта во Владимире.Об этом информирует пресс-служба администрации областного центра.3 и 6 мая (2024 года) с 19:30 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина, на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана.Внимание!Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицы Разина, Белякова, Мира и Горького.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть Владимира.Троллейбусные маршруты:№ 1: Рябинка - ул.Чайковского - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Б.Нижегородская - ул.Добросельская - театр «Разгуляй».№ 5 - Рябинка - ул.Чайковского - пр-т Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал.№ 7 - Рябинка - ул.Чайковского - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8 - движение приостанавливается.Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, пустят в объезд через улицы Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямскую и Ново-Ямской переулок.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Фото: https://t.me/VladimirAdministration