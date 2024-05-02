Об этом предупредили представители пресс-службы мэрии.

Во Владимире ограничат движение транспорта по проспекту Ленина. Об этом предупредили представители пресс-службы мэрии.Так, «кирпич» будет висеть от улицы Чапаева до Доктора Левитана. Весь автотранспорт будет направлен в объезд по М-7, а также по улицам Разина, Белякова, Мира и Горького. Также изменят свои направления автобусы, троллейбусы и маршрутки.Троллейбусы:№ 1 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-т Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул.Б.Нижегородская - ул.Добросельская - театр «Разгуляй».№ 5 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-т Строителей - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Вокзал. № 7 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-т Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.№ 8 - движение приостанавливается.Автобусные маршруты, следующие через пл. Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Д. Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.