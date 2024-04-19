Что готовят в пост монахини Свято-Успенского Княгинина монастыря во Владимире? У православных...

Что готовят в пост монахини Свято-Успенского Княгинина монастыря во Владимире?У православных верующих продолжается Великий пост. Самый строгий и самый продолжительный. Что готовят в пост монахини Успенского Княгинина монастыря? И в чем главный смысл поста? На монастырской кухне побывала Вера Куликова.- Пережарка, лук, морковку может быть добавим.Обед у монахинь Свято-Успенского Княгинина женского монастыря сегодня будет скромным. Великий пост. Здесь и питаются лишь 2 раза в день. Главное в рационе- молитва. Подъём в 6 утра, затем чтение канонов и акафистов.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Сначала мы даже закрывались от мира. И по 6 часов службы были. Мы для всех открыты. Начиная с утренней молитвы, человек может придти и постоять вместе с нами. Мы открываем древнюю книжку - и все как там прописано, даже с чтением всех святых, не голый устав, а как раньше жили в монастыре.Двери древнейшей обители открыты для всех , кто хочет прикоснуться к монастырской жизни, Монахини Евгения и София готовят сегодня на паломнической кухне. Недавно отремонтирована.Своеобразная мини-гостиница для всех, кто хочет посетить службы, потрудиться для пользы обители, скрыться от мирской суеты. У каждого своя дорога к храму. Но закон гостеприимства здесь строго блюдут- сначала накорми, потом расспроси.- Начинаем с того, что воду ставим, она закипела и высыпаем картошку, резали мелко специально, чтобы сэкономить время. Как картофель закипит - шампиньоны- лучше их обжарить.У монахинь сегодня грибное меню. На первое суп: вслед за картошкой , шампиньонами и луковой обжаркой- в кастрюлю добавляют соль, чеснок, приправу. А затем дают супу немного настояться. Для вкуса. На второе- питательный белковый салат.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- В салат входят шампиньоны, лук, фасоль петрушка, соевый соус и чеснок.На готовку уйдут всего 10 минут. Основные ингредиенты слегка нужно обжарить.Соединяют с чесноком и зеленью и соевым соусом. Все очень просто, а вкус "неземной". В чем секрет? Монахини говорят, важно, с какими мыслями к трапезе подходить.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Мы приходим на кухню и читаем Царя небесного, крестим все и просим помочь.Наверное, ничего не трудно делать в жизни, если любишь людей, дело свое, детей дома кормить надо. У нас все Господь устроил так, что всего хватает. И блюд в пост даже больше, разных приправ.Из холодных закусок на столе монастырская квашеная капуста. Матушка София говорит рецепт разрабатывали здесь годами. А теперь ...- Вкусная, по-настоящему могу гордиться.Секрет в том, что надо капусту мелко нашинковать, и добавить совсем немного моркови- горсть на целый кочан. Соль по вкусу и что важно - всю эту массу умять руками до сока.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Уминаем, уминаем и потом кладем гнет на 3 дня. Как только пенка появилась, протыкаем и еще день стоит и потом убираем ее из бочки в холодильник.Вот таким умеренным будет сегодняшний стол в старейшей владимирской обители. И при этом красивым. Бог не может быть против прекрасного, лишь бы всё это шло от чистого сердца - говорят монахини.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Ну самое главное, надо помолиться перед едой, читать Отче наш.В этом и секрет монастырской кухни- что все приготовлено с молитвой и любовью.Татьяна Воронцова, Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести- Владимир"