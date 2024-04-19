Погоду во Владимирской области испортит ветреный циклон и резкий скачок атмосферного давления По...

Погоду во Владимирской области испортит ветреный циклон и резкий скачок атмосферного давленияПо прогнозам синоптиков, 33-й регион окажется во власти тёплого сектора активного южного циклона и кратковременными дождями. Завтра после полудня ожидается усиление ветра и, возможны ливни. Добавит погоде дискомфорта и резкий рост атмосферного давления.Завтра (20 апреля 2024 года) во Владимирской области температура воздуха днем до +13..16°C. Ночью столбик термометра опустится до +3..+4°C.Ветер юго-западный, 6 метров в секунду, к вечеру порывы ветра достигнут 14 м/сПроизойдет резкий скачок атмосферного давления с 740 до 756 мм ртутного столба.Народный прогноз на 20 апреля 2024 годаНаши предки говорили: дождь на Акулину - хороша будет калина. Также дождливая погода предвещает хороший урожай малины. Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе тучи появились, то к обеду разразится гроза.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений