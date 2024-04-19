Плывут огороды. Потоп на улице Быкова в Покрове случается ежегодно из-за стоящей рядом туберкулезной тюрьмы, пожаловались нам местные жители. Подтопления приводят к тому, что дома гниют, а

Плывут огороды. Потоп на улице Быкова в Покрове случается ежегодно из-за стоящей рядом туберкулезной тюрьмы, пожаловались нам местные жители. Подтопления приводят к тому, что дома гниют, а овощные культуры и различные садовые деревья погибают. Наталья Цепкова, жительница г. Покров И вниз по улице в городе, там тоже бедствуют люди, они приходили к нам, обвиняли нас.