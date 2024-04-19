Владимирцев предупредили о краже Telegram-аккаунта через бесплатный Wi-Fi В ”Газета.ru”...

Владимирцев предупредили о краже Telegram-аккаунта через бесплатный Wi-FiВ ”Газета.ru” рассказали, как руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies Денис Батранков сообщил о новой схеме мошенников.Так, в аэропорту Шереметьево в Москве была обнаружена бесплатная точка доступа Wi-Fi, которую хакеры использовали для кражи аккаунтов в Мессенджере Telegram.Таким образом, если человек подключится в зале ожидания к точке доступа «SVO_Free», смартфон попросит пройти стандартную процедуру авторизации. Но вместо того, чтобы прислать код-пароль по SMS, сервис запросит шестизначную комбинацию из истории переписки с сервисным аккаунтом Telegram.«Ни в коем случае, его никуда не вводите, поскольку это код доступа к вашему Telegram–аккаунту. Никакие точки доступа Wi-Fi не должны его запрашивать», – сказал Батранков.Для защиты от подобных атак в настройках конфиденциальности Telegram нужно установить код-пароль. Мессенджер будет его запрашивать при каждой авторизации с использованием номера телефона пользователя.В заключении Батранков отметил, что пользователям Telegram нужно регулярно проверять активные сеансы в мессенджере. При наличии подозрительной сессии ее нужно немедленно закрыть.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений