Законодательное собрание Владимирской области отмечает тридцатилетие Какое оно - региональное...

Законодательное собрание Владимирской области отмечает тридцатилетиеКакое оно - региональное законотворчество? На торжественной церемонии, посвященной юбилею, побывала Мария Артес.Совершенствовать региональное законодательство, заботиться о благополучии владимирцев, решать социальные, экономические и иные задачи...Областному парламенту - 30 лет.На протяжении трех десятилетий было рассмотрено 4,5 тысячи законов, 7 из них - выведены на федеральный уровень. Среди них идея о запрете, так называемого, - "веселящего газа".Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Появляются новые рабочие места, создаются технопарки, инвестиционная привлекательность региона растет, создаются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Строятся новые школы, детские сады, объекты культуры, парки. Благоустроены общественные пространства. Качественные дороги, обновляется здравоохранение, развивается сельское хозяйство.Приоритет областного парламента - социальное направление. И в 2024 - в Год семьи - эта работа будет усилена.Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации РФ:- В год семьи, хочу отметить, когда председателем Законодательного Собрания является женщина, я уверена, что в этом году социально-ориентированные законы будут тоже передовыми. И палата регионов обязательно будет перенимать лучшие практики, лучшие законопроекты.Обмен опытом - важен. Так, на торжественной церемонии, посвященной юбилею, нашим парламентом были подписаны договоры о сотрудничестве с Орловским областным советом народных депутатов и институтом государства и права РАН.Продолжается сотрудничество и с ГосДумой. Сегодня часть федеральных законов нуждается в принятии региональных норм, - подчеркивает депутат Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Закон о наливайках. Мы приняли его на федеральном уровне. Сегодня на региональном уровне те полномочия, которые региону предоставлены. Разрабатываем, соответственно, закон, который будет регулировать во Владимирской области данные нормы.Свою работу ЗакСобрание ведет в тесной связке с Правительством региона. Всего - более двухсот совместных проектов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Продление действия статуса многодетной семьи, для семьей с детьми и студентами до 23 лет, расширение числа получателей областного материнского капитала, он теперь выплачивается при рождении и усыновлении у каждого ребенка, начиная с третьего, и многие другие. Закон, так называемый, - о земельном капитале области и многие другие.Также на церемонии наградили лучших представителей облпарламента - за добросовестный труд и многолетние успехи.Мария Артес, Андрей Беляков "Вести-Владимир".