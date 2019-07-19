Актер выкинул очередную эпатажную выходку. Алексей Панин опубликовал шокирующие кадры с наследницей на своей странице в Instagram.

Актер выкинул очередную эпатажную выходку.Алексей Панин опубликовал шокирующие кадры с наследницей на своей странице в Instagram.Аня на видео позирует у машины с сигаретой в руке. "Комментарии поповоду сигареты оставляйте под предыдущим постом", – лаконично написалон.Как оказалось, напровокационное фото Алексея Панина воодушевил император Николай II. "Царствуйна страх врагам! Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке. Всемдобра!" – отметил артист.Подписчики знаменитость не поддержали. Они отметили, что в тевремена о вреде курения знали мало, и вообще – ребенок с сигаретой – ужасное зрелище."Алексей, только это совсем не повод курить сАней", "Вы идиот?", "Ужас. Я бы руки оторвала", – высказалисьфолловеры Алексея Панина. Некоторые пользователи соцсети отметили, что звезданарочно провоцирует публику, и на самом деле его дочь не курит. Но большинство комментатороввовсе не уверены, что артист против,чтобы 10-летняя Аня пристрастилась к пагубной привычке.Отметим, что ранее стал героем ряда секс-скандалов.При этом эпатажный актер считает себя идеальным отцом. Однако, по мнениюмногих, мужчина чаще подает дочери плохой пример.Напомним, не так давно Аня переехала жить к отцу. Теперь собирается лишить мать девочки, Юлию Юдинцеву, родительских прав.