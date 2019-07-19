Актер выкинул очередную эпатажную выходку.
Алексей Панин опубликовал шокирующие кадры с наследницей на своей странице в Instagram.
Актер выкинул очередную эпатажную выходку.
Алексей Панин опубликовал шокирующие кадры с наследницей на своей странице в Instagram.
Аня на видео позирует у машины с сигаретой в руке. "Комментарии по
поводу сигареты оставляйте под предыдущим постом", – лаконично написал
он.
Как оказалось, на
провокационное фото Алексея Панина воодушевил император Николай II. "Царствуй
на страх врагам! Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке. Всем
добра!" – отметил артист.
Подписчики знаменитость не поддержали. Они отметили, что в те
времена о вреде курения знали мало, и вообще – ребенок с сигаретой – ужасное зрелище.
"Алексей, только это совсем не повод курить с
Аней", "Вы идиот?", "Ужас. Я бы руки оторвала", – высказались
фолловеры Алексея Панина. Некоторые пользователи соцсети отметили, что звезда
нарочно провоцирует публику, и на самом деле его дочь не курит. Но большинство комментаторов
вовсе не уверены, что артист против,
чтобы 10-летняя Аня пристрастилась к пагубной привычке.
Отметим, что ранее стал героем ряда секс-скандалов.
При этом эпатажный актер считает себя идеальным отцом. Однако, по мнению
многих, мужчина чаще подает дочери плохой пример.
Напомним, не так давно Аня переехала жить к отцу. Теперь собирается лишить мать девочки, Юлию Юдинцеву, родительских прав.