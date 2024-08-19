Профориентация старших классов и практика студентов колледжей – во Владимирской области будут готовить специалистов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения на новом уровне.

Профориентация старших классов и практика студентов колледжей – во Владимирской области будут готовить специалистов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения на новом уровне. Соглашение между шестью учебными заведениями и региональным филиалом «Т Плюс» торжественно заключили 16 августа. Подписанный документ говорит о создании нового Объединения учреждений профессионального образования, которые будут проводить подготовку кадров для работы на объектах