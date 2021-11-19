Красота, гармония и духовность. Во Владимире открылась выставка знаменитого художника, иконописца Сергея Ратникова. На ней представлены 39 икон, эскизы росписей храмов из коллекции автора и

Красота, гармония и духовность. Во Владимире открылась выставка знаменитого художника, иконописца Сергея Ратникова. На ней представлены 39 икон, эскизы росписей храмов из коллекции автора и собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Художник рассказывает: работа над иконой – сокровенный процесс. Он требует полного погружения. Сергей Ратников, член Союза художников России Это не просто благословение – это другой мир, когда