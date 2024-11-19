Муром вновь примет спортсменов из разных регионов и стран на соревнованиях по керлингу. Турнир «Murom Classic 2024» пройдет с 27 ноября по 2 декабря, сообщили в правительстве области. Участники будут

Муром вновь примет спортсменов из разных регионов и стран на соревнованиях по керлингу. Турнир «Murom Classic 2024» пройдет с 27 ноября по 2 декабря, сообщили в правительстве области. Участники будут играть на базе крытого тренировочного катка «Кристалл». Первый такой турнир прошел в Муроме в 2021 году. С тех пор этот вид спорта стал активно развиваться.