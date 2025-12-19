33% жителей области рассказали, что на новогодние бонусы не рассчитывают – такой практики в их компаниях нет. 14% не ждут премии из-за нестабильного положения работодателя, еще 6% – по другим

33% жителей области рассказали, что на новогодние бонусы не рассчитывают – такой практики в их компаниях нет. 14% не ждут премии из-за нестабильного положения работодателя, еще 6% – по другим причинам. 7 % респондентов затруднились ответить. Опрос среди владимирцев по поводу ожиданий перед Новым годом провёл сервис по поиску работы SuperJob. Мужчины чаще женщин испытывают