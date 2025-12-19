На благо города. Жителей Владимира просят не парковать машины в неположенных местах. Ежедневно техника МКУ «Центр управления городскими дорогами» выходит на расчистку и противогололедную

На благо города. Жителей Владимира просят не парковать машины в неположенных местах. Ежедневно техника МКУ «Центр управления городскими дорогами» выходит на расчистку и противогололедную обработку улиц Владимира. Однако их работа часто наталкивается на серьезную проблему — хаотичную парковку автомобилей, которая блокирует проезд и делает уборку невозможной. Особенно сложная ситуация складывается в частном секторе с узкими