Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала» досрочно закончили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск под «чёрным мостом». Движение
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2025-vo-vladimire-dosrochno-vozobnovili-dvizhenie-na-rabochem-spuske.html" target="_blank">Во Владимире досрочно возобновили движение на Рабочем спуске</a> - Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала» досрочно закончили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск под «чёрным мостом». Движение
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2025-vo-vladimire-dosrochno-vozobnovili-dvizhenie-na-rabochem-spuske.html]Во Владимире досрочно возобновили движение на Рабочем спуске[/url] - Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала» досрочно закончили расчистку ливневой канализации на улице Рабочий спуск под «чёрным мостом». Движение