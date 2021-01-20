Таким образом, на здравоохранение потратили 17 млрд рублей. Социальная поддержка граждан составила - 18 млрд рублей. На образование направили 24,6 млрд рублей, культуре отдали 3,5 млрд, на физкультуру и спорт - 2,1 млрд рублей.

В 2020 году доходы бюджета Владимирской области составили около 90 млрд рублей. Среди них - 62 млрд - собственные доходы. Об этом рассказал главный экономист региона Вячеслав Кузин.«Всего 16 субъектов в прошлом году имели собственные налоговые поступления выше уровня 2019 года. Это говорит о благоприятной ситуации в области», — подчеркнул замгубернатора.В десятку наиболее крупных налогоплательщиков вошли компании «Мон’дэлис Русь», «Генериум», «Ферреро Руссия», «Завод им. В.А. Дегтярёва», «Сбербанк», «Аскона» и «Аскона Век».При этом почти 95,6 млн рублей недополучено из-за снижения налога на имущество для предпринимателей.«Поступления по специальным налоговым режимам составили 4,7 млрд рублей и снизились практически на 2% по отношению к 2019 году», — пояснил директор департамента финансов.Из федерального бюджета за год привлечено 27,3 млрд рублей. Средства пошли на реализацию крупных проектов и выполнение мероприятий, прописанных в послании Президента РФ.Таким образом, на здравоохранение потратили 17 млрд рублей. Социальная поддержка граждан составила - 18 млрд рублей. На образование направили 24,6 млрд рублей, культуре отдали 3,5 млрд, на физкультуру и спорт - 2,1 млрд рублей.