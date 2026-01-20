Отделение СФР по Владимирской области обеспечило троих жителей Владимирской области, пострадавших на производстве и ставших инвалидами, адаптивными отечественными автомобилями. Машины

Отделение СФР по Владимирской области обеспечило троих жителей Владимирской области, пострадавших на производстве и ставших инвалидами, адаптивными отечественными автомобилями. Машины предоставлены в рамках медицинской, социальной и профессиональной реабилитации граждан. Автомобиль в специальной комплектации выдается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний к вождению. Получателями машин стали жители Кольчугинского,