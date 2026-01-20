В сильные морозы во Владимирской области активизировалась работа «Ночного патруля» отряда «ЛизаАлерт». Ночной патруль – это возможность оперативно отреагировать, предотвратить

В сильные морозы во Владимирской области активизировалась работа «Ночного патруля» отряда «ЛизаАлерт». Ночной патруль – это возможность оперативно отреагировать, предотвратить несчастный случай (а в дальнейшем и поиск), оказать помощь людям, оказавшимся на улице. В минус 23 градуса около 40 добровольцев инспектировали улицы городов. Ночной патруль – это не просто объезд территории, это внимательность к деталям, умение