Проверки в супермаркетах начались после 16 случаев отравлений холодцом в различных регионах страны.

Владимирский Роспотребнадзор изъял из магазинов 143 килограмма смертельно опасного студня. Проверки в супермаркетах начались послеВ 33-ем регионе 11 компаний, которым поставлялась продукция, выдано предписание убрать её с прилавков. Из 143 кг утилизировано 12,4 кг. Остатки возвращены ИП для уничтожения.Напомним, что в отобранных пробах мясопродукта специалисты обнаружили превышение содержания нитрита натрия. На индивидуального предпринимателя, производителя товара, завели уголовное дело. Сейчас его и бригадира цеха посадили под домашний арест. Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в несколько сотен тысяч рублей.Следователи устанавливают круг лиц, пострадавших от этих продуктов. Если вы увидите опасный товар на полках, то обязательно позвоните в Роспотребнадзор: 8-800-100-00-04.