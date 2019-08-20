Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу радиошоу Аллы Довлатовой. Балерина откровенно рассказала о детях и ненависти со стороны других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу радиошоу Аллы Довлатовой. Балерина откровенно рассказала о детях и ненависти со стороны других представителей отечественного шоу-бизнеса.В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонна презентовала грандиозный сольный концерт, который, по ее словам, скорее является музыкальным спектаклем. Выступление артистки имело ошеломительный успех, ведь она не выходила на сцену последние десять лет. Цены на билеты на шоу Примадонны зашкаливали. А вот Анастасия Волочкова попала туда совершенно бесплатно.Дело в том, что скандально известная балерина должна была принять участие в одном из номеров Аллы Пугачевой. В самый кульминационный момент Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат. Сейчас , во время вечернего шоу Аллы Довлатовой на русском радио, артистка призналась, что это приглашение Примадонны – поучаствовать в ее юбилейном концерте – аукнулось ей. По словам балерины, звезды отечественного шоу-бизнеса не могут ей простить того шпагата. "Они просто завидуют, что Пугачева обратила на меня внимание, а не на них", – объяснила балерина.С Примадонной Анастасия Волочкова знакома давно. Она танцевала в рамках ее "Рождественских встреч" еще в 2009 году. Съемки проходили в Киеве. "Я тогда в Киеве была поющей танцовщицей. Исполнила песню "Балерина", которую специально для меня написал композитор Игорь Николаев. Алла Борисовна разрешила после того выступления мне на любом своем концерте петь ее композицию "Мне нравится, что вы больны не мной", – похвасталась .