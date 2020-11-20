Его организовало региональное отделение "Единой России".

Его организовалорегиональное отделение "Единой России".Согласно условиям голосования, жителям области выбрать одно из о выбрать 5 направлений, куда можно направить бюджетные средства. Акция вызвала большой интерес - проголосовали более пятидесяти двух тысяч человек. Самым важным направлением владимирцы назвали ремонт дорог. Чуть меньше голосов набрало здравоохранение - Люди голосовали за строительство новых и реконструкцию старых больниц и поликлиник. На третьем месте - вопросы, связанные с благоустройством села, в частности, газификация в сельской местности и строительство объектов водоснабжения.Роман Кавинов, замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», зампредседателя ЗС Владимирской области:- Все пункты важны, все они нашли отражение в областном бюджете, но для нас, депутатов фракция "Единая Россия", результаты голосования - это для нас маяк, для того, чтобы мы при принятии бюджета увеличили финансирование именно этих направлений.