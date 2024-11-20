Уже в одиннадцатый раз владимирцы смогут насладиться классической музыкой на межрегиональном фестивале«Танеевские музыкальные собрания». Он стартует 21 ноября в областной филармонии.

Уже в одиннадцатый раз владимирцы смогут насладиться классической музыкой на межрегиональном фестивале«Танеевские музыкальные собрания». Он стартует 21 ноября в областной филармонии. Фестиваль откроет Камерный струнный оркестр Владимирской филармонии под руководством Александра Сонина. Коллектив исполнит программу «Триумф русской классики». Солисты: Фёдор Амосов (виолончель, Москва) и Алексей Стариков (фортепиано, Москва). 28 ноября в Концертном зале имени Танеева выступит