Они искали ценности, вооружившись металлоискателями.

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару и их приятеля за поиск культурных ценностей с металлоискателями. «Черные археологи» искали информацию об исчезнувших поселениях в интернете, а затем выезжали на местность. В отношении них возбудили дело. Подробности — в материале .Собрали коллекциюСемейную пару задержали с поличным в лесу в конце августа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.«Черные археологи» — это собирательный образ любителя древностей, который преследует корыстные интересы, работает без документов и далеко не всегда владеет необходимыми навыками. Во время нелегальных раскопок разрушается культурный слой.Муж и жена из Владимирской области действовали совместно с 50-летним приятелем. Они искали информацию в интернете о прежних поселениях, а затем выезжали «в поля», чтобы проводить поиски с металлоискателем на местности. Знакомые орудовали в период с октября 2023 по август 2024 года.«Подозреваемые, увлекающиеся коллекционированием предметов старины, не имея необходимого разрешения, с помощью металлоискателей и другого оборудования осуществляли поиск и извлечение из земли археологических предметов на территории Суздальского, Камешковского и Гусь-Хрустального районов», — уточнили в Следственном комитете.Монеты, иконы и крестыДома у подозреваемых провели обыск. У них изъяли больше сотни предметов старины, металлоискатели и другие вещдоки.Владимирцы хранили у себя монеты, относящиеся к 15-17 векам, фрагменты древней одежды, конских упряжек, а также иконы и кресты. Ценность объектов пока не установлена.«Следователем по уголовному делу назначена историко-культурная археологическая судебная экспертиза, которая проводится в Государственном историческом музее в городе Москве», — отметили в пресс-службе ведомства.Уголовное дело возбудили по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле без разрешения, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие повреждение культурного слоя ).Трем жителям грозят штрафы, возможен даже реальный срок.