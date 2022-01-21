Следком возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя микрорайона Юрьевец города Владимира....

Следком возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя микрорайона Юрьевец города Владимира. Он обвиняется в убийстве.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в ночь с 6 на 7 января 2022 года между мужчинами, проживающими в одной квартире, в ходе распития спиртного произошел конфликт.На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес соседу множественные удары ножом по туловищу и конечностям. От обильной кровопотери 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/