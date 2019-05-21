Герцогиня Сассекская не пользуется популярностью при дворе.
Меган Маркл одинаково ненавистна и слугам, и знатным персонам.
Герцогиня Сассекская не пользуется популярностью при дворе.
Меган Маркл одинаково ненавистна и слугам, и знатным персонам.
Об этом сообщает королевский биограф Анджела Левин. "Я
думаю, что она непопулярна во многих кругах. Все из-за того, что они обожают
Гарри и, кажется, думают, что Меган Маркл пытается из всего сделать шоу", -
ударила Левин по репутации супруги принца.
После редактор популярного изгнания Vanity Fair Ванесса
Григориадис сдержанно назвала Меган Маркл "экстраординарной" личностью,
вспомнив о том, с какой скоростью от герцогини сбегают помощники и служанки. Якобы
супруга принца Гарри слишком придирчива к персоналу и часто устраивает истерики
на пустом месте.
Например, в декабре прошлого года от Маркл со скандалом ушла
личная помощница. Женщина сообщила, что супруга принца Гарри ведет себя как
дива, поэтому работать с ней невозможно. Ассистентка прослужила у Меган всего
шесть месяцев. За свое поведение герцогиня горько поплатилась: с тех пор в кулуарах ее называют не
иначе как "трудная".
Меж тем американские друзья Меган Маркл, с которыми она
когда-то работала в сериале "Форс-мажоры", не верят сплетням о ее якобы сложном
характере. Визажист герцогини Даниэль Мартин очень расстроен из-за того, что
его любимую клиентку поливают грязью за глаза. Говоря с прессой, он даже
прослезился.
По словам Мартина, не заслуживает того негатива, который льется в ее адрес со страниц СМИ.
Визажист огорчен тем, что люди верят неправдивым историям о герцогине. Даниэль
также отметил, что за те годы, которые он работал с артисткой, он не слышал
от нее ни одного дурного слова в свой адрес.
" не такая, какой ее описывают в прессе. За те годы, что я знал ее, за те годы, что я
работал с ней, у нее никогда не было истерик, никогда", – цитирует друга супруги
принца Гарри The Daily Express.