Герцогиня Сассекская не пользуется популярностью при дворе. Меган Маркл одинаково ненавистна и слугам, и знатным персонам.

Герцогиня Сассекская не пользуется популярностью при дворе.Меган Маркл одинаково ненавистна и слугам, и знатным персонам.Об этом сообщает королевский биограф Анджела Левин. "Ядумаю, что она непопулярна во многих кругах. Все из-за того, что они обожаютГарри и, кажется, думают, что Меган Маркл пытается из всего сделать шоу", -ударила Левин по репутации супруги принца.После редактор популярного изгнания Vanity Fair ВанессаГригориадис сдержанно назвала Меган Маркл "экстраординарной" личностью,вспомнив о том, с какой скоростью от герцогини сбегают помощники и служанки. Якобысупруга принца Гарри слишком придирчива к персоналу и часто устраивает истерикина пустом месте.Например, в декабре прошлого года от Маркл со скандалом ушлаличная помощница. Женщина сообщила, что супруга принца Гарри ведет себя какдива, поэтому работать с ней невозможно. Ассистентка прослужила у Меган всегошесть месяцев. За свое поведение герцогиня горько поплатилась: с тех пор в кулуарах ее называют неиначе как "трудная".Меж тем американские друзья Меган Маркл, с которыми онакогда-то работала в сериале "Форс-мажоры", не верят сплетням о ее якобы сложномхарактере. Визажист герцогини Даниэль Мартин очень расстроен из-за того, чтоего любимую клиентку поливают грязью за глаза. Говоря с прессой, он дажепрослезился.По словам Мартина, не заслуживает того негатива, который льется в ее адрес со страниц СМИ.Визажист огорчен тем, что люди верят неправдивым историям о герцогине. Даниэльтакже отметил, что за те годы, которые он работал с артисткой, он не слышалот нее ни одного дурного слова в свой адрес." не такая, какой ее описывают в прессе. За те годы, что я знал ее, за те годы, что яработал с ней, у нее никогда не было истерик, никогда", – цитирует друга супругипринца Гарри The Daily Express.