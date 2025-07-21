Процедура проходила в несколько этапов.

Во Владимирской городской клинической больнице № 5 медики успешно инородное тело из дыхательных путей пациента. Мужчина поступил в пульмонологическое отделение с гнойным бронхитом и кровохарканьем.Эндоскопическое исследование показало, что в одном из бронхов застряла куриная кость длиной почти 4 см. Операцию провел заведующий эндоскопическим отделением Андрей Ерёмин.Процедура проходила в несколько этапов, поскольку кость успела обрасти грануляционной тканью и вызвала воспаление. После удаления этой ткани и купирования воспаления инородное тело было извлечено с помощью специальных щипцов. Операция проводилась под местной анестезией.В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он готовится к выписке.