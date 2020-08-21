Жители домов на Безыменского не могут дождаться покоса травы. Рядом с тротуаром растёт вот такой лес из сорняков. И это совсем не устраивает местных жителей, особенно представителей

Жители домов на Безыменского не могут дождаться покоса травы. Рядом с тротуаром растёт вот такой лес из сорняков. И это совсем не устраивает местных жителей, особенно представителей старшего поколения, которые привыкли к порядку. Но не только эстетика их волнует. ( ул.Безыменского) Больше всего переживают бабушки из-за опасности, которая может затаиться в зарослях. Пенсионеры уже заметили,