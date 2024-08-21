Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Министерство природных ресурсов региона провело выездное обследование реки Рпень в Владимире и озера Якушевское в Судогодском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства Владимирской области.В социальных сетях появилась информация о загрязнении реки Рпень в областном центре. Для проверки данных на место оперативно прибыли представители министерства, природоохранной прокуратуры и Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В настоящее время устанавливается источник загрязнения, и о результатах проверки будет сообщено дополнительно.Также специалисты посетили деревню Якушево Судогодского района, где зафиксирован случай гибели рыбы. Ведутся исследования качества воды в озере.