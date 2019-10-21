Ведущее предприятие региона отмечает юбилей

В праздник комбинат открыл первый в России памятник индустриальному хлебопечению и провёл экскурсию по цехам для ветеранов производства.Наша гордостьВладимирский хлебокомбинат – гордость не только Владимирской области, всей страны! Здесь с 1929 года с любовью и усердием пекли и пекут ароматный хлеб, который каждый день занимает почётное место на столах владимирцев и жителей других регионов. Владимирский хлеб продают даже в США, Канаде, Германии, Австралии, Израиле, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Молдове.Если раньше предприятие каждый месяц производило 800 тонн хлеба, то сейчас объём продукции только за сутки - 180 тонн! С конвейеров и из печей выходят не только привычные батоны и буханки ржаного, но и багеты, диетический хлеб, снеки, баранки, сушки, лаваши, слойки, пряники и многое другое. С течением времени расширяют ассортимент, автоматизируют производство, внедряют новые стандарты качества, но неизменным остаётся одно – вся выпечка здесь «живая», а значит ароматная, вкусная и натуральная.В родные цехаЭтот год для Владимирского хлебокомбината - юбилейный. В день, когда 90 лет назад комбинат выпустил свою первую продукцию, посмотреть на обновленные цеха и производственные линии приехали ветераны и труженики предприятия. Люди, которые всю жизнь посвятили тому, чтобы печь знаменитый владимирский хлеб, признаются – сегодня цеха просто не узнать.Нина Александровна Шканова пришла работать на завод, когда ей было всего 20. На пенсию женщина вышла со стажем работы в 45 лет.«Я всю жизнь работала здесь, - рассказала Нина Александровна. – И на производстве поработала, и на складе, в общем, знаю, можно сказать, всю «кухню» предприятия. Когда вошла в цеха, испытала ностальгию, радость и удивление. В моё время всё было совсем иначе. Были ещё старые здания, всё делали руками, а сейчас на помощь человеку внедрили машины, обновили сами помещения, закупили новое оборудование. Радостно, что всё так современно и чисто. Но ещё больше радует то, что хлеб здесь такой же вкусный, как и был всегда! Я сама ем только владимирский хлеб, потому что знаю, как люди здесь относятся к своей работе».Словно в подтверждение слов Нины Александровны, экскурсионной группе с гордостью показывают недавно модернизированный цех по производству бараночных изделий. На двух линиях, которые теперь автоматизированы, производят ароматные и пышные баранки и сушки.«Тесто замешивают, оно поступает по транспортёру на первый этаж и распределяется по делительно-закаточным машинам. После деления заготовки отправляют в простойный шкаф, дальше – в ошпарочную камеру. Остывает готовая выпечка в кулере охлаждения. За работой автомата следят два оператора. Они же контролируют качество будущих баранок и их вес, Идеальный составляет от 40 до 42 граммов, — рассказал главный технолог хлебокомбината Ирина».Обновили линии не только для производства баранок. Также автоматизировали производство крафтовых хлебов и лаваша. В модернизацию инвестировали около 1 миллиарда рублей.Памятник хлебопёкам90-летний юбилей руководство предприятия решило ознаменовать открытием первого в России памятника индустриальным хлебопёкам. Появился он у фирменного магазина «Золотой колобок» рядом со зданием комбината. Композиция представляет из себя скульптурную группу из фигур женщины-хлебопёка, мужчины-инженера, девочки с владимирской баранкой в руке, а также линии и печи в стиле Жюль Верна. Скульптором выступил Андрей Асерьянц.«Российское хлебопечение отличается от зарубежного тем, что у нас много женщин в этом производстве, хотя хлебопёк во всем мире - это труд мужской. Из-за войны индустриальное хлебопечение было возложено на женские хрупкие плечи. Поэтому одна из центральных фигур памятника — это женщина, которая держит тёплый каравай свежеиспеченного хлеба. Возле штурвала стоит инженер в головном уборе, стилизованном под морскую капитанскую фуражку. Рядом с ним - девочка, которая ест владимирскую баранку. Это символ будущего индустриального хлебопечения: девочка пока ещё смотрит по сторонам, но мы надеемся, что она выберет работу на хлебокомбинате. В целом композиция отражает все процессы российского индустриального хлебопечения, - рассказал о новом арт-объекте во Владимире управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.Открыть скульптурную группу пригласили не только первых лиц предприятия. Почётную миссию перерезать красную ленточку пригласили одну из старейших работниц предприятия - 95-летнюю Людмилу Григорьевну Лебедеву.Планы – развитиеПодводя итоги работы комбината за 90 лет, управляющий Алексей Лялин рассказал, что сейчас главная цель – динамичное развитие предприятия. Речь не только об автоматизации производства и открытии новых линий, но и о кадровом вопросе. Если раньше хлеб пекли в основном женщины старше 40, то сегодня от этого удалось отойти - на работу устраиваются всё больше молодых людей.«Мы встречаем 90-летие с тем, что у нас работает очень много молодёжи. Процент сотрудников в возрасте до 30 лет - больше 20 %. Для хлебопечения это большая редкость. Средний возраст работников на комбинате – меньше 40. Мы сумели преодолеть и тенденцию, что в нашей отрасли трудятся в основном женщины. У нас процент мужского рабочего и управляющего персонала на заводе растёт, сейчас он превысил 57 %, - сказал Алексей Лялин.Впереди - дальнейшая модернизация и развитие предприятия. В 2019-2020 годах планируют запустить высокотехнологичную линию по производству мелкоштучных изделий. Оборудование изготовят швейцарские, итальянские и российские конструкторы. Это позволит Владимирскому хлебокомбинату войти в число поставщиков замороженных полуфабрикатов и конкурировать с бельгийскими и польскими производителями.