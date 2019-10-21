В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт.
В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт.
По его словам, неспособность Зеленского выполнить пресловутые минские соглашения и
вернуть Донбасс в состав Украины подтолкнет другие регионы к обособлению от Киева. Если так пойдет дальше,
то от страны останется небольшая территория с националистически настроенным
населением, заявил Ермолаев в эфире телеканала "НАШ".
Неуверенный и ощущающий свою несостоятельность как президент
Зеленский пытается подыграть тем, кто своими действиям отдаляет , считает эксперт. На его взгляд, России такое положение вещей выгодно:
Москва получит доказательство, что Киев не способен сохранить территориальную
целостность страны, а Украина – несостоятельна как государство.
Парадокс в том, что подобное развитие событий выгодно и
Киеву. Ермолаев уверен: часть политической элиты страны устраивает "малая
Украина", в которой не будет регионов, где сильны пророссийские
настроения.
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— Северное сияние�� (@PakSanja)
Несмотря на то, что как прежние, так и новые украинские
власти периодически грозятся вернуть Донбасс, руководство страны постепенно
осознает, что Донбасс может никогда не вернуться обратно. Показательно недавнее
заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В одном из
недавних интервью он признался, что в Киеве рассматривают вариант отказа от
мятежного региона.
Сохранить формальный контроль над Донбассом Киев мог бы
путем реализации "" и минских соглашений. Регион
превратился бы в де-факто автономный регион с широким кругом полномочий,
включая собственные силовые структуры. Однако за прошедшие годы украинские
власти не сделали ни одного конкретного шага для решения проблемы и окончания
войны.