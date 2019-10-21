В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт.

В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт.По его словам, неспособность Зеленского выполнить пресловутые минские соглашения ивернуть Донбасс в состав Украины подтолкнет другие регионы к обособлению от Киева. Если так пойдет дальше,то от страны останется небольшая территория с националистически настроеннымнаселением, заявил Ермолаев в эфире телеканала "НАШ".Неуверенный и ощущающий свою несостоятельность как президентЗеленский пытается подыграть тем, кто своими действиям отдаляет , считает эксперт. На его взгляд, России такое положение вещей выгодно:Москва получит доказательство, что Киев не способен сохранить территориальнуюцелостность страны, а Украина – несостоятельна как государство.Парадокс в том, что подобное развитие событий выгодно иКиеву. Ермолаев уверен: часть политической элиты страны устраивает "малаяУкраина", в которой не будет регионов, где сильны пророссийскиенастроения.Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать стратегической целью распад России...Кастрюлю до сих пор не снял "дипломат"...— Северное сияние�� (@PakSanja)Несмотря на то, что как прежние, так и новые украинскиевласти периодически грозятся вернуть Донбасс, руководство страны постепенноосознает, что Донбасс может никогда не вернуться обратно. Показательно недавнеезаявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В одном изнедавних интервью он признался, что в Киеве рассматривают вариант отказа отмятежного региона.Сохранить формальный контроль над Донбассом Киев мог быпутем реализации "" и минских соглашений. Регионпревратился бы в де-факто автономный регион с широким кругом полномочий,включая собственные силовые структуры. Однако за прошедшие годы украинскиевласти не сделали ни одного конкретного шага для решения проблемы и окончаниявойны.