Брасс, кроль и вольный стиль. Владимир принял областные соревнования по плаванию среди детей и...

Брасс, кроль и вольный стиль. Владимир принял областные соревнования по плаванию среди детей и взрослых с инвалидностью и ментальными расстройствами. Состязания получились масштабными и эмоциональными- убедилась Кристина Иванова.Заминка на старте. Спортсменка из Собинского района, уже будучи в воде, отказывается соревноваться. Признается - страшно. Да и в соперниках у девушки - мужчина. Однако по свистку Татьяна Майорова бросается вперед. И, завершив заплыв честно и с улыбкой, выходит из воды победительницей.Татьяна Майорова, спортсменка команды Собинского района:– Мыслями собралась. Что надо сделать. Доплыть до конца. И показать, что я победитель.На этих дорожках побеждают не только соперников, но и самих себя. Свои страхи и недуги. В областных соревнованиях по плаванию среди людей с инвалидностью и ментальными расстройствами в этот раз участвует 9 команд. Сборные коррекционных школ, интернатов, общественных организаций. Екатерина Миронова, от рождения лишенная зрения, сегодня здесь с мамой. Однажды Татьяна привела шестилетнюю дочь в бассейн и с тех пор сопровождает ее на каждой тренировке.Татьяна и Екатерина Мироновы:– Мечтала в соревнованиях участвовать.– Мечтала она в соревнованиях участвовать. И мечта сбылась именно с АРДИ "Свет". Просила меня всегда, научи меня, мам, плавать. Я думаю, что это свобода ей дается. Вода - это как бы снятие ограничений в движении.Организаторы состязаний - Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет", "Молодежный центр" владимирской мэрии и педагоги городского бассейна. Программа "Спортивная абилитация" для людей с ограниченными возможностями начала работу во Владимире 22 года назад. Тогда, вспоминают тренеры, немало времени пришлось потратить на то, чтобы подопечные просто зашли в воду. Теперь уже опытные пловцы сами помогают своим наставникам обучать новичков. И демонстрируют поразительную технику. Ее судьи оценивают отдельно.Бассейн для этих пловцов и психолог, и реабилитолог. На воду здесь ставят даже ребят с ДЦП.Светлана Сидоренкова, педагог-инструктор по работе с людьми с инвалидностью:– Ноги слабые, они не выдерживают, уходят под воду. А если он научился задерживать дыхание, он, уйдя под воду, задержит дыхание и выплывет сам. У каждого заболевания своя специфика. Вот с ДЦП начинаем отсюда - с дыхания.Любовь Кац, председатель совета Владимирской областной общественной организации "АРДИ Свет":– Ребята с синдромом Дауна - вообще это уникальные пловцы. Они не боятся воды, но они не любят разные упражнения, которые должны быть в брассе, например там, в кроле. У них свой стиль плавания и поэтому им лучше вообще не мешать, они лучше будут плавать так, как они хотят.Награждают, конечно, всех. Причем, сразу после заплыва. Каждая медаль здесь - особая отметка еще об одном преодоленном рубеже. Потому все награды - золотые.Кристина Иванова, Александр Чунаев.Вести "Владимир"